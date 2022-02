8









Il mercato l'ha tenuto a Torino dopo un mese in cui è stato a un passo dall'addio con il Barcellona in forte pressing. La Juve l'ha trattenuto, nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic e lui è tornato a pensare solo alla Juve. L'arrivo di Dusan Vlahovic ha certamente cambiato le gerarchie là davanti, ma non la fiducia di Allegri, che si è battuto fino alla fine per tenerlo. C'era bisogno di vero numero 9, d'area di rigore, ma Morata si sposa perfettamente con il serbo. IL FUTURO - Morata resta funzionale per la Juve e per Max Allegri, suo primo alleato, e con meno pressioni sulle spalle può diventare un valore aggiunto. Champions League, Coppa Italia e un posto tra le prime quattro in campionato da conquistare: queste le tappe per tenersi la Juve, pur consapevole che il club bianconero non spenderà 35 milioni di euro per riscattarlo. Però una trattativa con l'Atletico non è da escludere, a patto che questi mesi portino tanti sorrisi per e dallo spagnolo.