Una voce dall'Inghilterra, l'ex Manchester United Gary Pallister ha parlato del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United: "Per lui sarebbe l'ideale. Si è divertito molto all'Old Trafford, e la Juve deve ancora qualificarsi in Champions - ha detto a Compare.bet - Con Ferguson non ha avuto nessuno problema e si continua ancora a prendere cura di se stesso, ha ancora una grande fama agonistica".