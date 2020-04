1









Il coronavirus ha fermato il grosso del motore economico del nostro Paese, sperando che dal 4 maggio la maggior parte delle attività possa tornare in campo. Intanto, il presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli lancia l’allarme: “Perdiamo 10 miliardi al mese. Non possiamo più rimandare la ripresa delle attività”. Un messaggio chiaro e che fa rumore, ancora di più se, dalle stime degli economisti di Ref, il Pil precipiterà del 25% solo nel mese di aprile. Ecco perché, come riporta il Corriere di Torino, Confindustria vuole ripartire, per fronteggiare la crisi di liquidità. Infatti, solo il 27% della base produttiva è rimasta aperta durante la quarantena, con tutte le difficoltà del caso, mentre l’84% ha fatto ricordo alla cassa integrazione.