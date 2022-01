A RBN, Massimo Giletti parla così di Dusan Vlahovic: "Vlahovic alla Juve? Deve dimostrare di essere un campione quando giochi nelle grandi squadre, soprattutto a livello internazionale. Io credo che la Juventus da anni non avesse un centravanti, forse dai tempi dell'addio di Higuain, e l’investimento mancato di Haaland tre anni fa è stato un errore gravissimo. Forse solo Maradona riesce a cambiare una squadra, Vlahovic è un ragazzo di 22 anni che arriva in una squadra che deve metterlo in condizioni di segnare, il centravanti non può fare tutto da solo. Nelle ultime gare ho visto spesso Morata giocare spalle alla porta. Con il suo arrivo la speranza è arrivare nelle prime quattro, altro che Scudetto”.