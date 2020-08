di Nicolò Vallone

Debiti, problemi di bilancio, investimento Ronaldo che ha portato più problemi che altro... Quanto catastrofismo intorno alla situazione finanziaria della Juventus! Sicuramente, un -463,3 milioni di euro alla voce "Posizione finanziaria netta" (dati di Calcio e Finanza) nella situazione pre-Covid sono un dato importante. Ma sempre la stessa tabella, che vede la Juve in cima anche a questa classifica in Serie A, vede però anche il resto dei club in una situazione non proprio rosea. In particolare Inter e Roma, anche loro con un negativo in tripla cifra, e a pioggia tutte le altre, con un unico "semaforo verde", quello del Napoli di De Laurentiis che registra un +105,1 milioni.



MALEDETTA PRIMAVERA - Senza voler fare i conti nella tasche altrui, se si va a valutare attentamente la situazione della Juve si deve considerare un fatto. A coprire i debiti sarebbero dovute arrivare nelle casse juventine grosse cifre dovute ai nuovi accordi con Allianz e Jeep, e all'incremento annuale previsto dal pregresso contratto con Adidas. Solo che pandemia e lockdown hanno poi reso tutto più complicato, a livello sia di introiti commerciali che prettamente sportivi.



IN SOSTANZA - Quello della Juventus, quindi, non è un indebitamento scriteriato, bensì oculato: la società di Agnelli ha condotto i propri investimenti sapendo di poter contare su adeguate entrate. Senza fare i conti, anche perché era difficile farli senza sfera di cristallo, con l'imprevedibile coronavirus. Che ha danneggiato tutti, chiaramente, ma soprattutto chi ha sostenuto maggiori spese con conseguenti maggiori previsioni di ricavi.