L'ex capitano del Parma e oggi opinionista tv Lorenzo Minotti ha commentato così la scelta di Andrea Pirlo di escludere dalla lista dei convocati McKennie, Arthur e Dybala, coinvolti nell'episodio del festino in casa dell'americano poi concluso con l'arrivo dei Carabinieri. Ospite negli studi Sky, Minotti ha spiegato: "Serviva una decisione forte. Condivido quello che ha fatto Pirlo perché alla Juve non ci si possono permettere queste leggerezze. Non si può essere così superficiali in un momento delicato, questi tre giocatori hanno avuto un atteggiamento non da Juve".