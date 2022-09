Sandro, uno dei mental coach più conosciuti nel mondo del calcio, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui affronta la situazione che sta vivendo la Juventus, dentro ma soprattutto fuori dal terreno di gioco.- "In questa fase il ruolo dell'allenatore è molto importante e incide parecchio. Il tecnico deve riconquistare l'affetto, la fiducia e la credibilità della squadra. L'allenatore deve essere un leader, se non lo è il suo messaggio passa a livello razionale ma non a livello inconscio. Per motivare la squadra bisogna anche essere credibili agli occhi dei giocatori. Non bisogna arrivare soltanto alla testa ma anche al cuore della squadra".