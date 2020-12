L’ex Roma e giornalista di Dazn Federico Balzaretti ha parlato della Juventus: “Facciamo una fotografia alla squadra di Pirlo in vista della trasferta di Parma. È vero che sei pareggi nelle prime dodici giornate non accadeva dalla stagione 1984-85, ma voglio fare una distinzione tra pareggio e pareggio. Andiamo ad analizzare, per esempio, il primo contro la Roma, dove la Juventus era alla ricerca della propria identità, ma aveva mostrato senza dubbio carattere in 10 contro 11, andando a pareggiare una partita difficile all’Olimpico con il gol di Cristiano Ronaldo. Nella partita contro l’Atalanta si è vista una grandissima evoluzione nel gioco, quindi quello che chiede l’allenatore assolutamente si sta vedendo in campo. L’evoluzione dal punto di vista del gioco è assolutamente tangibile. Quello che sta mancando, è quel cinismo necessario a tramutare le buone prestazioni in risultati, in vittorie. È quello che non deve mancare se la Juve vuole vincere il proprio decimo campionato”.