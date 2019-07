L'Ajax non molla Moise Kean. L'affare Matthijs de Ligt tiene focalizzata l'attenzione tra il club olandese e la Juventus, ma i Lancieri nel frattempo lavorano sul possibile arrivo del centravanti classe 2000 fin dall'estate di mercato. Le due operazioni, in ogni caso, sono ben distinte, come ricorda oggi Il Corriere dello Sport, e i bianconeri continuano a lavorare sul rinnovo di contratto di Kean, in scadenza il 30 giugno del 2020. L'Ajax può rappresentare un'ottima soluzione per il futuro immediato del centravanti, ma la Juventus vorrebbe mantenere la possibilità di riacquisto per il prossimo futuro.