La Juventus sta seguendo con attenzione il giovane talento del San Paolo Brenner. Attaccante classe 2000, lo staff di Paratici monitora la crescita del brasiliano che ha il contratto in scadenza nel 2022 e nell'anno 2020 ha collezionato 20 gol e 4 assist in 36 partite. Quasi sempre decisivo quando scende in campo, se n'è accorto anche l'Ajax che ha fatto un passo in avanti superando la Juve e portandosi in pole per Brenner. Paratici lo studia e valuta se provare un nuovo sorpasso con una contromossa.