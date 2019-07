I giocatori in partenza, e questa è una prassi e una legge non scritta del mercato, vengono sempre un po' più oscurati dal mondo social delle proprie squadre. Non sta cavalcando il solito iter l'Ajax con De Ligt, promesso sposo della Juventus e ormai a un passo dal vestire il bianconero. Tempo al tempo, l'affare si farà, ma la pazienza resta la virtù dei forti e in questo senso il centrae olandese è fortissimo. Intanto, i Lancieri si godono il proprio capitano e lo condividono ovunque, prima di salutarlo con un volo in direzione Torino praticamente prenotato. Foto e video che lanciano ombre, ma non per la Juve: ormai è fatta.