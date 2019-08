Lisandro Martinez è l'erede di Matthijs de Ligt, difensore argentino che come sostiene Gazzetta.it "sta già stupendo l'Olanda e l'Europa". Martinez, difensore classe 1998, è arrivato in estate per 7 milioni di euro dal Defensa y Justicia, club argentino. Dotato di grande tecnica ma non di troppa forza fisica, Martinez ha già impressionato nelle prime uscite con i lancieri. L'avvio di stagione sembra promettente ma riuscirà a far scordare davvero Matthijs de Ligt? Solo il tempo saprà dirlo.