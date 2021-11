Matthijs De Ligt è tornato a casa. Nel senso, il difensore olandese della Juventus, atteso da una tornata di partita con la sua nazionale decisive per la qualificazione a Qatar 2022, ha fatto un salto ad Amsterdam per salutare il suo Ajax, quel club che lo ha cresciuto e lo ha reso un giocatore pronto per la Juventus e per il calcio mondiale.