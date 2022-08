Un bel retroscena su AngelDi, oggi apparso su La Gazzetta dello Sport in edicola.Quando da bambino sua madre lo accompagnava in bici agli allenamenti e lui arrivava con le mani sporche di carbone dopo aver aiutato suo padre - racconta il quotidiano -, promise a se stesso che se il calcio fosse diventato la sua professione l’avrebbe vissuta fino all’ultimo giorno con la stessa identica passione. Angel in campo si diverte ancora come gli succedeva da ragazzino.