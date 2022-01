3









Il vice designatore degli arbitri, Gervasoni, ha assistito dal vivo all'errore grossolano di Serra in Milan-Spezia, in cui non ha concesso il vantaggio 'annullando' di fatto il 2-1 di Messias al 92'. Al 96' i rossoneri hanno perso la partita. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, poco dopo il fischio finale l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) si sarebbe scusata con il Milan per gli errori dell'arbitro torinese, che ora rischia di essere fermato per molto tempo. Si parla di più di due turni.