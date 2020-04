L'AIA ha nominato Daniele Orsato come rappresentate degli arbitri in attività. L'annuncio è arrivato con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della federazione degli arbitri“ e tra i commenti c'è anche quello del giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani. "Lo si era già capito la sera di Inter-Juventus 2-3 (28 aprile 2018): li rappresentò perfettamente”. Il riferimento è alla famosa partita del "giallo di Pjanic" che non venne sventolato al centrocampista bianconero, già ammonito. Ancora polemiche, quindi, anche se il pallone ha smesso di rotolare.