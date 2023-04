Il comunicato di Roc Nation, agenzia che cura l'immagine di Romelu Lukaku:"Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e non possono essere tollerati. Romelu ha trasformato un rigore all'ultimo momento della partita ed è stato oggetto di cori razzisti ostili e disgustosi prima, durante e dopo il rigore. Romelu ha esultato nello stesso identico modo fatto in precedenti gol e l'arbitro, per tutta risposta, lo ha ammonito. Romelu merita delle scuse da parte della Juventus e mi aspetto che la Lega condanni immediatamente il comportamento di questo gruppo di tifosi della Juventus. Le autorità italiane devono utilizzare questa opportunità per ostacolare il razzismo, invece che punire la vittima degli abusi. Sono certo che il mondo del calcio condivida lo stesso sentimento".