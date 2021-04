Oscar Damiani, ex giocatore della Juventus ora noto agente, ha parlato di Fiorentina-Juve anche in chiave mercato: "Vlahovic? E' forte, completo, ha grande fisicità e si muove con grande velocità negli spazi, bravo di testa e vicino alla porta. Sta facendo una stagione straordinaria, è tra i giovani più interessanti del panorama europeo. Mi auguro che resti almeno un altro anno per poi andare in un top club in Europa. Ha avuto continuità, ha fatto i gol e giustamente gli hanno dato fiducia. Valuteranno i suoi agenti il suo futuro, ma alla sua età in un grande club ha concorrenza molto forte. Contro la Juventus è sempre stata una partita sentita, dimostra che è una sana rivalità. I tifosi si ricorderanno a lungo del 3-0 dell'andata".