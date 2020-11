Isco vive un altro momento difficile nel suo rapporto col Real Madrid. Tra nuovi problemi, poco spazio e la possibilità di un addio che esiste davvero per le prossime finestre di mercato. E il suo agente a El Larguero nelle scorse ore è stato molto chiaro: "Sì, ad Isco piacerebbe provare un nuovo campionato dopo tanti anni in Liga. Ma restare al Real Madrid non sarebbe un problema, anche perché ad ora non abbiamo offerte". Per anni, si legge su calciomercato.com, Isco è stato un pallino della Juventus e dei suoi dirigenti, in particolare quando c'era Max Allegri in panchina che è un enorme estimatore dello spagnolo. Più volte l'ex Malaga è stato trattato senza successo, una di queste davvero vicino a vestire il bianconero. Oggi la Juve ha altre priorità e non sta trattando Isco, non lo considera un obiettivo ma metterlo sul mercato potrebbe far rivedere ogni tipo di scenario.