Da New York al Qatar, passando per Londra, Valencia e... Castelfranco Veneto. È questo il percorso di Yunus, centrocampista del Valencia e uno dei talenti più interessanti che prenderanno parte al prossimo Mondiale. Ad appena 19 anni, infatti, giocherà in Qatar con la maglia degli Stati Uniti, ma nel suo passato c'è stata tanta Italia. Per conoscere meglio la sua storia, Calciomercato.com ha intervistato l'agente di Musah, Giacomo Guidolin:Sì, la Juventus lo voleva prendere prima del Valencia. Il direttore sportivo era Paratici, che lavorava con Pablo Longoria. I bianconeri non riuscirono a strapparlo all'Arsenal, poi Longoria andò a Valencia lo portò là.