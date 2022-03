Andrea D’Amico agente sportivo ha commentato a Radio Marte la questione legata all'addio di Paulo Dybala alla Juventus e delle sue possibili destinazioni. Queste le parole:



DYBALA - "Tanto dipende anche dall’esigenza tecnica delle altre squadre. Chi prende Dybala adesso lo tiene fino alla fine, sia per l’età che per il contratto pesante. Ci possono essere anche 2-3 piste straniere, come Liga e Premier League. Il Newcastle cercherà di fare una squadra di alta classifica".