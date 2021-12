Il procuratore Massimo, intervenuto nella diretta Twitch di calciomercato.com, ha parlato die dei problemi del club degli ultimi tempi: "Sono state fatte delle scelte economiche sbagliate, sono sotto gli occhi di tutti. Non è più una società di programmazione, dove i calciatori arrivavano per rimanere. Se Agnelli si pente di qualche scelta? Non lo so. So, però, che c'era un allenatore da prendere, quando è stato mandato via Allegri, ma Agnelli - che dice che vuole fare solo l'interesse della Juve -, ha anteposto le proprie valutazioni personali. Parlo di Conte, mi risulta che Nedved e Paratici lo rivolessero ma il presidente non ha voluto ed è andato a rinforzare una diretta concorrente come l'Inter.".