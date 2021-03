13









Morabito, agente e intermediario, ha parlato a Tuttosport della possibilità di vedere Milinkovic Savic alla Juventus.



MERCATO - "Non molto. Seppur non sia io il suo procuratore, penso che questa possa essere l’estate di Milinkovic-Savic. È il momento giusto per i bianconeri, ma anche per il giocatore e per la Lazio. Il calcio è fatto di cicli. Il mercato è cambiato per tutti, anche per le big europee... Siamo tornati all’era pre Neymar. I 100 milioni che un tempo Lotito chiedeva per Milinkovic, adesso sono al massimo 50. La Juventus ha bisogno di un centrocampista come il serbo da affiancare ai vari Rabiot, Arthur, McKennie e Bentancur".



RABIOT E PARATICI - "Il francese è nella lista degli obiettivi del Manchester City di Pep Guardiola. Ma non lascerà la Juventus. Paratici resta? Perché Paratici ha già detto “no, grazie” all’amico Begiristain, il ds del Manchester City. Fabio è uno dei migliori dirigenti europei, non a caso è stimatissimo dal Manchester United e ha un rapporto privilegiato con Florentino Perez, che ha tentato più volte di portarlo al Real Madrid. Sì, Paratici resterà alla Juventus. Con Federico Cherubini ha trovato un punto di equilibrio: si completano a vicenda. E dire che Paratici è stato vicino anche alla Lazio... Dieci anni fa, prima di seguire Marotta alla Juventus, Fabio è stato in contatto con i biancocelesti: all’epoca sarebbe potuto diventare il ds della Lazio con Mihajlovic in panchina".