Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo storico agente Giovanni Branchini ha detto la sua su Alvaro Morata, al centro delle voci di mercato che lo hanno accostato con insistenza al Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni: "Da quel che mi risulta Alvaro rimarrà alla Juve. Depay non interessa ai bianconeri né all'Atletico e il giocatore ne ha preso atto. I suoi rapporti con il club bianconero restano intatti perché era comprensibile la sua voglia di trovare una sistemazione stabile lontano da Madrid, ma è altrettanto vero che la Juve non può lasciarlo andar via senza un sostituto".