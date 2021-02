“Più che Milik, vedo Depay in bianconero”, così ha raccontato Yvan Le Mée, manager di Ferland Mendy del Real Madrid ed agente tra i più rinomati in Francia, intervistato da Tuttosport:



“Buongiorno Le Mée. Perché pensa più a Depay che a Milik per la Juventus?

«Perché il Marsiglia, salvo necessità economiche, non credo che si priverà di Milik dopo appena sei mesi. Il club ha fatto uno sforzo importante per portare a termine la complessa operazione con il Napoli. Poi, ovvio, nel calcio mai dire mai... Depay, invece, è a scadenza. Non è un mistero che l’olandese voglia raggiungere Koeman al Barcellona. Però i catalani hanno molti attaccanti e poca possibilità di spesa: non è detto che riescano accontentare il proprio allenatore. I parametri zero sono una delle specialità di Paratici e Depay mi sembra perfetto per i bianconeri e per giocare con Cristiano Ronaldo. Però...».



Però...

«Juventus e Lione hanno ottimi rapporti e in questo caso potrebbe essere un problema. Non credo che i bianconeri ingaggeranno un giocatore a parametro zero dai francesi. Piuttosto mi immagino un compromesso».



Cioè?

«De Sciglio è in prestito al Lione e sta facendo bene. Un’idea potrebbe essere indennizzare i francesi per Depay attraverso la cessione gratuita del terzino, che ha soltanto un anno di contratto con i bianconeri. Senz’altro l’olandese sarà uno dei parametri di lusso assieme al Kun Agüero, in uscita dal Manchester City. L’argentino, però, va per i 33 anni, mentre Depay ne ha compiuti da poco 27».



A proposito di attaccanti protagonisti in Ligue 1: Mavididi, ex attaccante della Juventus Under 23, ha segnato già 6 gol con il Montpellier...

«È sta giocando punta esterna, non centravanti. Mavididi conferma l’ottimo lavoro che Paratici, Cherubini e Claudio Chiellini hanno fatto e stanno continuando a svolgere con la seconda squadra e i giovani. L’Under 23 è un aiuto per Pirlo e anche per il mercato, soprattutto al tempo del Covid».



Il suo Ferland Mendy, protagonista assoluto nel successo del Real Madrid in casa dell’Atalanta, quanto è stato vicino all’Italia in passato?

«C’è stato qualche discorso con la Juventus, che però aveva già Alex Sandro. Ma la verità, al di là dei tanti sondaggi, è che il Real Madrid ha voluto Ferland più di tutti. Due anni fa avevo detto che Mendy sarebbe diventato l’Mbappé dei terzini sinistri e il tempo mi ha dato ragione. Giocare con i campioni del Real Madrid ti migliora e adesso fatico a vedere un laterale più completo di Mendy».



Perché Zidane, dopo il gol di Mendy con l’Atalanta, si è messo a ridere?

«La rete è nata da una combinazione provata più volte in allenamento, dove però alla conclusione andava un centrocampista. Zidane, oltre al tiro, ha apprezzato il fatto che Ferland si sia preso la responsabilità di provarci».