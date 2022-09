Le parole dell'agente Andreaa Radio CRC:"Oggi come oggi fare calcio equivale a fare investimenti importanti, avere delle strutture e comprare giocatori. Abbiamo visto la favola del Chievo scomparire, così come Carpi; Ancona e tante altre squadre. Si dice che i piccoli stanno male, ma i grandi come la Juve e l’Inter stanno peggio. I grandi club hanno la fortuna di avere delle spalle forti, negli anni precedenti si cercava di aggiustare un po’ il discorso con le plusvalenze. Vendere a molto e comprare bene a poco è il fattore di successo per ogni azienda, ma da solo non basta".