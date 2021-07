L'agente Patrickè intervenuto ieri sera negli studi di Sky Sport per parlare di mercato. Tra i temi affrontati, anche quello del rinnovo di contratto con ladi Paulo: "La priorità della Juve è quella di rinnovare con Dybala. Per Cristiano Ronaldo io aspetterei a parlare di rinnovo, considerando soprattutto ingaggio ed età avanzata. Non sarà facile farli convivere, anche se poi i grandi giocatori trovano sempre il modo di farlo. La Juve ha già fatto la scelta tecnica di tenere Dybala, magari starà ancora trattando sulle cifre".