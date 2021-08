La Juventus ha preso Kaio Jorge per 3 milioni di euro più percentuale al Santos su futura rivendita. Un'affare che ha entusiasmato un agente che conosce molto bene il giovane attaccante brasiliano:Queste le dichiarazioni di Bagnoli a Calciomercato.com: "Lo conosco da tre anni, e posso dirvi che la Juve ha preso uno dei giocatori più importanti del Sud America:Ha tempo e margine per crescere in Europa, intanto la Juve ha colto un'occasione approfittando del contratto che gli sarebbe scaduto fra pochi mesi. Era seguito da tante società europee, ma alla fine la spunta sempre la più decisa.La sua caratteristica più impressionante è la rapidità palla al piede, grazie a quella e alla sua tecnica tutta brasiliana riesce a lasciare sul posto i difensori. E ha gran forza aerea. In attacco può giocare ovunque: largo, stretto, dietro la punta o da centravanti. Sa indirizzare la partita con giocate decisive.