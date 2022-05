L'agente Pasqualin, a Tuttosport, ha parlato della Juve che verrà: "Adesso come adesso, a maggio, è presto per sbilanciarsi: bisogna vedere a fine agosto quando ci sono gli organici al completo. Però credo che l’intenzione di riproporsi per lo scudetto ci sia e mi sembra legittima: Pogba, Di Maria ma anche Raspadori è tra gli obiettivi. Detto questo, credo che una squadra italiana, qualunque essa sia, farà fatica a riproporsi al livello di Real e Liverpool. Dovrà aspettare ancora".