Alessandro Lucci, agente di Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Mattia Perin ha incontrato oggi la dirigenza della Juve per fare il punto sui suoi tre calciatori. Il primo non sembra essere attratto dalle sirene inglesi (Manchester City) e francesi (PSG) ed è determinato a rimanere alla Juventus nonostante l'arrivo di Matthijs de Ligt. Lucci lo ha ribadito alla dirigenza della Juventus che si trova totalmente in linea con la volontà del calciatore. Juve e Bonucci sono destinati a continuare assieme.