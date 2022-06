Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, l'agente Andrea D'Amico ha tuonato contro i tifosi della Juve che considerano Paulo Dybala un traditore per il suo possibile passaggio all'Inter. Ecco le parole del procuratore, che assiste anche Nicolò Fagioli: "Questi discorsi mi sembrano da Medioevo. Sono reazioni inutili, siamo nel campo del super professionismo. Mi ricordo Aldo Serena che giocò nella Juventus, nell’Inter e nel Milan. Ganz nel Milan e nell’Inter, Leonardo ha giocato nel Milan e fatto l’allenatore dell’Inter. Ognuno fa i suoi interessi. Ridicolo anche quando un giocatore non festeggia se segna alla sua ex squadra".