L'agente di Duvan, Fernando Schena, ha parlato ai microfoni di ​FC Inter 1908, riguardo all'interessamento della società nerazzurra, in vista del trasferimento di: "Non ho avuto nessuna discussione con l'Atalanta e tantomeno non ci sono stati contatti con l'Inter. Ovviamente se l'Inter ci farà una proposta, insieme a Duvan la valuteremo. Ma ora è concentrato a prepararsi al meglio per fare bene con l'Atalanta. Essere l'erede di Lukaku? Sarebbe fantastico".