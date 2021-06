Intervistato dal podcast HereWeGo, l'agente del nuovo acquisto del Psg Georgino Wijnaldum ha raccontato un retroscena legato all'Inter: "A gennaio l’Inter si è fatta sentire con Piero Ausilio, che ha presentato un’offerta al giocatore. Poi ha avuto problemi finanziari, con la difficoltà da parte di Steven Zhang di portare capitali fuori dalla Cina. Così le trattative si sono interrotte perché i nerazzurri non hanno più potuto mantenere quanto promesso in un primo momento. I neraruzzi sono stati i primi a mostrare interesse per Gini, poi anche la Juventus con Paratici e nello stesso periodo il Psg e Leonardo. Del Barcellona sapevamo da tempo dell’interesse, visto il rapporto tra Gini e Koeman. L’Inter ha fatto un’offerta importante e se non ci fossero stati i problemi economici sarebbe stata un’opzione reale per Gini".