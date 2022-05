Pablo Bentancur, procuratore del calciatore della Fiorentina Torreira, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito, in un'intervista concessa ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live. Il centrocampista di proprietà dell'Arsenal sembra trovare delle difficoltà nel rinnovare il suo contratto con i gigliati e in queste ultime ore sembra che la Juve si sia inserita nella trattativa, nonostante le parole del suo agente facciano intendere ben altro.



'Basta poco per chiarire con la Fiorentina e ad oggi, se il giocatore decide di restare, la mia priorità è trovare un accordo con la Fiorentina. Lui per ora non pensa ad altre squadre perchè a Firenze è stato benissimo ed è amato dai tifosi. In questo momento non parlo con altre squadre, fino al 31 c'è l'opzione per restare alla Fiorentina e basta solo una chiamata per risolvere. Prima cerchiamo l'accordo con la Fiorentina, poi vedremo'.