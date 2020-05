È sempre derby d’Italia. Sul campo è stato l’ultima partita giocata in Serie A, sul mercato è una gara dalla durata preossochè infinita. Uno degli scontri che stanno accendendo questa eterna rivalità è quello per Sandro Tonali, gioiellino del Brescia classe 2000. A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato Beppe Bozzo, agente del centrocampista, parlando a Tuttosport: "Tonali è fortissimo, lasciamo che parli il campo. Il processo di italianizzazione delle rose è iniziato un po' di tempo fa, questo si vede di riflesso nella Nazionale che Mancini sta abilmente confezionando con giovani interessanti. La Juventus è sempre stata molto attenta e orientata verso la costruzione e il mantenimento di uno zoccolo duro italiano. Ultimamente anche l'Inter è sensibile a questo tipo di approccio: già da qualche anno e ancor di più dall'arrivo di Marotta. Credo che l'emergenza coronavirus e il conseguente mercato creativo non sarà necessariamente un ostacolo per la permanenza in Italia dei nostri talenti. Rispetto ad esempio al 2012, quando Verratti venne preso dal PSG, credo sia cambiato tanto: proprio in virtù della tendenza di cui parlavo prima, sarà difficile che una straniera riesca a battere la concorrenza".