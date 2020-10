2









Non è iniziata benissimo l'avventura di Daniele Rugani con il Rennes. L'ex difensore della Juventus è arrivato in prestito dai bianconeri ma la sua stagione in Francia è stata subito frenata da una contrattura e difficilmente si rivedrà in campo prima di novembre inoltrato. L'agente di Rugani Davide Torchia fa un passo indietro e parla dell'addio del suo assistito alla Juve: "La società ha fatto i suoi calcoli spiegando che un'esperienza in un altro campionato sarebbe stata una buona soluzione per tutti - ha detto a TMW - Da parte nostra c'è stato subito grande entusiasmo; l'obiettivo però è quello di cercare nuove opportunità, non di essere parcheggiato. C'erano molte possibilità all'estero, abbiamo scelto quella dove poteva esprimersi al meglio".



STRATEGIE - "Giocando con una difesa a tre ma senza tre centrali di ruolo come l'Inter, sulle cessione di Rugani e Romero ha influito l'aspetto economico considerando che hanno preso anche Chiesa. Dopo queste due cessioni e l'infortunio di de Ligt, però, basta un'assenza di Bonucci o Chiellini per avere l'emergenza in difesa. Anche se alla fine la difesa a tre è mascherata, quindi credo che di centrali di ruolo ne servano meno".



VALUTAZIONE - "Non sarà il Real Madrid o il Barcellona, ma il Rennes è una squadra divertente che fa un calcio propositivo. Il mercato lo fanno le richieste, e Daniele non è mai stato valutato 50 milioni di euro. Quando era stato cercato da Arsenal, Napoli, Chelsea e Zenit sono arrivate proposte di circa 30 milioni di euro, ma non sono mai state prese in considerazione dalla Juve. Quando Sarri è arrivato al Chelsea, poi, i Blues si sono avvicinati a un'offerta da 40 milioni, anche quella respinta".