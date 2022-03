Il rigore causato nel secondo tempo di Juve-Villarreal ha rovinato una fase della stagione in cui la Juventus aveva ritrovato in Daniele Rugani un'alternativa affidabile in difesa, complici anche le sempre più ripetute assenze di Chiellini e Bonucci. Il calcio è fatto di momenti e sebbene una sola azione non possa far dimenticare quanto di buono Rugani - il cui contratto scade nel 2024 - aveva precedentemente fatto, è chiaro come quel fallo abbia un peso specifico diverso. A tal proposito, difendendo naturalmente il suo assistito, ha parlato l'agente di Rugani - Davide Torchia - ai microfoni di Studio Aperto.



LE PAROLE - "Quest'anno Rugani si è costruito una credibilità e alcune certezze che non possono essere distrutte per l’intervento sbagliato in Champions contro il Villarreal. Sono situazioni di gioco che capitano. Ma il calcio è così, un giorno prima sei osannato ed il giorno dopo sei da vendere, non c’è un equilibrio, il calciatore deve essere bravo a trovarlo da solo. Bisogna tenere la barra dritta sulle proprie certezze".