Rugani o Demiral, Demiral o Rugani. Da qualsiasi parte si guardi, il dubbio sembrerebbe non sussistere. La situazione dei due centrali di scorta della Juventus sembra essersi capovolta nelle ultime ore, con il Milan che è tornato insistentemente sul centrale turco. Eppure, nello stesso momento, Davide Torchia - agente di Rugani - è a Roma per incontrare la dirigenza giallorossa per strappare un accordo per il suo assistito. Sicuramente la Juventus non si permetterà di azzardare la doppia cessione, pertanto è giusto riportare la calma e fare un po' di chiarezza. PREZZO - Paratici ha ammesso che Demiral è stato oggetto dei desideri di molte squadre, tra cui lo stesso Milan che sembra ritornato alla carica per portarlo in rossonero. Eppure, da quanto filtra dalla Continassa, la linea della società bianconera non sembra essere cambiata. Per questo, la mossa del Milan potrebbe - consapevolmente o meno - avere l'effetto opposto: accelerare la trattativa in corso tra la Juventus e la Roma per Rugani. La fase di stallo Paratici e Petrachi potrebbe quindi sbloccarsi, con la Juve che vorrebbe 20 milioni cash più l'inserimento di due giovani contropartite, mentre la Roma ha finora tentennato. Petrachi non sembra essere convinto, ancor meno Fonseca - che ha ribadito di preferire un centrale più esperto. Però, con il tempo che sembra remare contro ad ognuna delle squadre in gioco, la tattica juventina sembra oculata per incentivare la Roma a scegliere proprio Rugani.