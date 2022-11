In un'intervista rilasciata ai microfoni di TV Play, l'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha commentato anche la possibilità di un eventuale trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Roma di Mourinho.'Certo che è un’operazione possibile, poi se è giusta bisognerebbe vedere, non c’è questo grandissimo feeling fra lui e Mourinho, poi sai all’insegna della stessa bandiera si diventa tutti fratelli, ma non c’è questo rapporto come si potrebbe pensare'.