Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'agente - tra gli altri - di Nicolò Rovella Giuseppe Riso ha parlato del centrocampista di proprietà della Juventus e in prestito al Genoa fino a giugno 2022. Il procuratore ha spiegato che gli accordi tra i club potrebbero cambiare in questo modo: "La Juve deciderà se portare subito Rovella alla Juve. E’ importante questo discorso, sul trasferimento dal Genoa ai bianconeri. Quando prendi un regista giovane non puoi dargli le chiavi della squadra, per questo è cresciuto in rossoblù. Non guardiamo solo gli aspetti economici della vicenda. Ma è pronto per la Juve, ha grande personalità, se la sente di giocarsela a Torino. Non dico che è pronto per giocare nella Juve, ma è pronto per provarci”.