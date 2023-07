Futuro incerto pere dopo non essere stato riscattato dalla Lazio per 15 milioni di euro. Il suo futuro però difficilmente sarà a Torino e proprio il club biancoceleste resta interessato al terzino sinistro, come confermato dalle parole del suo agente, Vincenzo Raiola: "Il ragazzo è molto stimato lì dall'allenatore. Sarebbe molto contento di trattenerlo dopo che ha visto le sue qualità. "Ai microfoni di Sky, poi ha aggiunto: "Ci sono ancora dei cavilli da sistemare, ma il ragazzo sarebbe felice di tornare. Ci sono anche altre situazioni in corso".