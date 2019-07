Il Mundo Deportivo chiarisce i movimenti della Juve riguardo all'affare Neymar: Paratici sarebbe disposto a offrire al Psg Paulo Dybala e Blaise Matuidi (con conguaglio) pur di arrivare al dieci parigino. Appuntamento già fissato con l'agente Pini Zahavi, probabilmente nei prossimi giorni accolto da Pavel Nedved (Paratici è rientrato in Italia dopo il debutto con il Tottenham). O Ney spinge per andare via. E il bianconero gli sembra il miglior lido per l'ennesima dimostrazione del suo talento e della sua voglia di vincere. Insieme a Ronaldo, che coppia pazzesca sarebbe...