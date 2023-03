Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l'agente di Eder, Ulisses Jorge, ha parlato anche della decisione del suo assistito - difensore classe 1998 ora in forza al, di dire no alla Juve negli scorsi anni. Ecco il suo commento: "Quattro anni fa, quando giocava ancora al Porto, c’era la possibilità di andare alla: i bianconeri lo corteggiarono, ma il ragazzo ha preferito il Real Madrid. Pur avendo massimo rispetto per la Juventus, club con il quale sono in grandissimi rapporti, credo che abbia fatto la scelta giusta visto che è una delle colonne del Real Madrid”.