Una storia lunga, piena di corteggiamenti, quella tra il centrocampista serbo dellaSergeje la. La Vecchia Signora segue da anni il giocatore e spesso è stato accostato insistentemente a Madama. Il suo contratto con laè in scadenza il 30 giugno 2024 e questo quindi apre a due possibili scenari.Lo Stadium l'ha tributato con gli applausi al momento della sua uscita dal campo, un sogno quasi per i tifosi bianconeri. Il suo agente Mateja, non sta facendo nulla per non alimentare questa speranza considerato che, nel corso delle ultime settimane è stato intercettato a Torino a colloquio con la Juventus salvo poi ascoltare anche la proposta di rinnovo della Lazio.Con lala discussione per il rinnovo prosegue da tempo. Come riferisce Il Messaggero la società biancoceleste offrirebbe un rinnovo da 5 milioni a stagione, la Juventus invece sarebbe disposta a metterne sul tavolo 7. "Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo con la maglia bianconera" ha sentenziatodopo la gara contro la Juventus, un messaggio chiaro: lo venderebbe ma alle cifre da lui richieste. Cifre che sicuramente la Juventus a gennaio non avrà a disposizione. Il Mondiale però giocherà un ruolo chiave per modificare la cifra per cedere il centrocampista.