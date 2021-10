L'agente di Lorenzoè intervenuto i microfoni di Mediagol, dove ha parlato del suo assistito. Queste le parole di Antonino Imborgia:CRESCITA – "Per come intendo io il calcio, non sono nemmeno dodici mesi che Lucca gioca a pallone, non è il momento di parlare di Inter, Milan, Juventus o Real Madrid. Ve lo dico con sincerità, Lorenzo il prossimo anno deve continuare la sua crescita, che è fatta di formazione e arricchimento ed è fatta di conoscenza".TRAFSERIMENTO - "Se dovesse trasferirsi in un'altra squadra in futuro, ed è ipotizzabile che lo faccia, andremo a cercare un allenatore che lo aiuti a trovare le risorse ancora inesplorate, che deve ancora tirare fuori. Deve proseguire il suo percorso di maturazione e definizione. Non bisogna avere fretta, perché è un calciatore che arriva nei palcoscenici importanti con un paio d’anni di ritardo, quindi bisogna sapere aspettare tutte quelle conoscenze che Lucca ha nel suo repertorio ma che ancora non conosce e bisogna creargli i presupposti ideali per percepirle, farle proprie ed utilizzarle al meglio"