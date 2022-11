Le parole di Stefano, agente di Manuel, a Tuttosport:- «Lui è sicuramente un giocatore importante nell’economia della Juventus e il club ha sempre avuto grande apprezzamento nei suoi confronti. Così come lo staff tecnico e i compagni. Manuel è cresciuto molto in questi anni e le sue qualità sono venute fuori».- «Dipende molto dalla condizione atletica, c’è voluto un po’ di tempo per essere al top. Ma ora si vede il suo potenziale».- «Fa parte delle caratteristiche di Manuel conoscere e dettare i tempi di gioco. Lui rende molto in un centrocampo a due, però certamente ha dimostrato di saper essere utile alla squadra anche a tre. Ed è un ragazzo che sa mettersi a disposizione delle necessità e delle richieste dell’allenatore».- «Sappiamo che Manuel è nei progetti futuri del club bianconero e questo per noi è motivo di orgoglio: a tempo debito valuteremo tutto con calma e serenità».- «È vero che ci sono state delle buone opportunità dall’Inghilterra, nella scorsa estate. Ma il giocatore è legato alla Juventus e non ha mai pensato di andare via».