Max Hagmayr, agente del centrocampista dell'Inter Valentino Lazaro, ha parlato del momento del suo assistito a fcinternews.it: "Fisicamente sta bene, credo sia pronto. Però deve lavorare sodo per avere la sua chance e poter mostrare le sue capacità. Inter-Juve? Credo che i nerazzurri sfideranno i bianconeri sino alla fine per la conquista del titolo. E sono certo che Valentino potrà aiutare in modo determinante il suo team a raggiungere l’obiettivo finale".