L'agente di Kvaratskhelia, in passato obiettivo della Juventus, Mamuka Jugheli, ha parlato ai microfoni di CN24:"Kvara ama Napoli. Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede se stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano, a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria".