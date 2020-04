1









In una diretta Instagram con Ilbellodel calcio, l'agente di Dejan Kulusevski Stefano Sem ha parlato di quando scoprì il talento svedese: "L'ho visto in un torneo nel 2014. Lui giocava in una delle Accademie più grandi in Europa, prima avevo adocchiato un suo compagno di squadra che ora è al Groningen in prestito dallo Swansea: Asoro. Poi qualche giorno dopo ho visto un altro ragazzo che era piccolissimo, aveva 13 anni forse. Gli ho detto che ci saremmo risentiti l'anno successivo. Così fu, e lo portammo all'Atalanta. Non è stato il club che ha scelto Kulusevski, ma viceversa. Credo che la scelta del club sia fondamentale, l'Atalanta del 2015-16 non era quella di oggi".