è uno dei migliori talenti del Brasile. Attaccante classe 2002 del Santos, la Juventus è stato il primo club italiano a mettere gli occhi su questo ragazzo che adesso ha attirato l'attenzione di altri club. I bianconeri si erano informati ma la valutazione era ritenuta troppo alta, c'è stato un primo approccio con l'agente alla fine però non se n'è fatto più nulla.ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Tutti i brasiliani vogliono venire in Europa. Il Napoli è un grande club dove sono stati giocatori come Maradona, Careca e Alemao. Non ho avuto contatti con il club, ma non mi sorprende che Kaio piaccia agli azzurri così come ad altri club in Europa".